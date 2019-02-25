Как живёт Слуцкий в Голландии. Нам всё показали

Блог «КраСава» побывал в гостях у Леонида Слуцкого в Голландии. И узнал много всего интересного. Например то, что последний матч мог стать последним для российского тренера в «Витессе».

Как Слуцкий себя чувствует после игр

– В 4:42 утра я зашёл в мессенджер и видел, что вы там онлайн. Вы вообще спали сегодня?

– Ты же знаешь, после игр практически не спишь. Ты всегда прорабатывал в голове моменты, находясь на втором ярусе трибун. А тренер тоже прорабатывает в голове все моменты. До пяти утра ты гарантированно не спишь каждый раз.

– Самый плохой матч и ночь после него.

– Ой, сложно [вспомнить].

– После этого матча даже я, безразличный к футболу, не спал. Это Уэльс.

– Ну, наверное, да одна из самых тяжёлых ситуаций.

– Когда вы выходили на поле с Березуцкими (разговаривали после матча с «ВиллемII»), я видел, что концентрация запредельная. Честно скажите, если бы вчера не было победы, это мог быть последний матч?

– Вероятность такого была очень высокая. К любому иностранцу здесь присутствуют повышенные требования, поэтому вчера был сверхважный матч. Да, пятое место, наверное, не самый высокий результат. В то же время за последние десять лет «Витесс» только однажды был выше.

– Все знают, как расслабляются футболисты после игры – пиво, кальян. А как тренеры?

– Посмотрел матч вчера ещё три раза. До пяти утра не спится. Ты ходишь с открытыми глазами. Я посмотрел нарезку всех моментов лиги, все отчёты.

– И в Самаре так смотрели, когда я там мучил вас?

– Нет, твои перематывал. Я, конечно, мазохист, но не настолько же.

– Сейчас два дня выходных у «Витесса»?

– Да, я вчера им дал. Второй выходной после игры – это беспрецедентный случай. Они все кричали: тренер заболел, померяйте ему температуру. А у голландцев принято всегда два выходных в неделю. Они всегда в среду отдыхают. Неважно, матч в субботу или воскресенье.

Теперь я понимаю, когда голландцы приезжали со своими методиками для детско-юношеского футбола, с которыми я бы, мягко говоря, не очень согласен, это просто их стиль жизни. Они всегда имеют два выходных в неделю. Естественно, я этого никогда не использовал. Для голландцев это было тяжело.

«Слуцкого держат подальше от гильотины». Взгляд на нашего тренера из Нидерландов Голландский журналист Крис Мейер — о «Витессе» и работе российского тренера.

Как в Голландии воспитывают молодёжь

– Здесь дети могут пользоваться всем, что есть у основного состава. В тот же тренажёрный зал они заходят, та же физиотерапия, те же все помещения, зал для теории. Здесь вообще всё лучшее – детям.

– Как часто вы приходите посмотреть на детей из академии?

– Академию не часто, а дубль, если играют домашний матч, и мы не пересекаемся, стараюсь. Всех знаю ребят.

– Где база лучше – у «Витесса» или ЦСКА?

– У ЦСКА слабая база. Это же не база ЦСКА, это база большого ЦСКА. Она построена ещё в 40-х или 50-х годах. А здесь современная база. Нельзя сравнивать здания, построенные в 50-х годах и десять лет назад.

– Игроки заезжают на базу перед матчами?

– Нет, на этой базе нет номеров, здесь нет отеля. Ты меня спрашивал, чем у них дети отличаются от наших.Могу рассказать одну историю, которая сразу даст все ответы. Когда я делал день открытых дверей в Волгограде, в миллионном городе, в своей школе, когда она только создавалась, соответственно, бесплатная школа, как ты думаешь, сколько человек пришло по семи возрастам? Семь возрастов. С 2005-го по 2011-й. Волгоград. Была большая реклама. Сколько пришло на набор?

– Не знаю. 500 или 1000, может?

– 500. А здесь в этом году у них был набор 2010 года. Один год. 100 тысяч человек живет в Арнеме. Как думаешь, какое количество детей 2010 года пришло на просмотр в «Витесс»? 450 детей! Практически столько же, сколько по семи возрастам в миллионном Волгограде.

У нас была выборка 50 детей в каждый возраст. А у них выборка 450 детей. Думаю, пришёл каждый мальчик 2010 года рождения, который живёт в Арнеме.

– Я в Голландии чувствую себя комфортно, потому что они, как я, разговаривают по-английски.

– Когда в «Халле» работал, мешал вот этот йоркширский акцент. Что вы говорите? Пять шотландцев в команде, это вообще невозможно! Они все время подтрунивали, просили вратаря задать мне вопрос и сами ржали на теории, потому что они не могли его понять внутри команды, англичане, у меня вообще не было шансов его понять. Ему говорили: Макгрегор, спроси-спроси!

«Витесс» Слуцкого снова пропустил в концовке. Это какая-то карма Дела российского тренера в Нидерландах продолжают ухудшаться.

***

–Все школьники, независимо от того, занимаются ли они футболом, играют в футбол. До возраста 2010 года они начинают играть. Маленькие, с четырёх лет, рассредоточены по миллиону клубов, таких локальных. В моей локации в десяти минутах находится шесть любительских команд, в каждой из которых примерно 1000 человек. От взрослых до самых маленьких. И это всё оплачивается государством. У них большие налоги, но спорт бесплатный. И огромное количество инфраструктуры. В шаговой доступности ребенок имеет все условия для занятия футболом. По существу, у них каждый мальчишка вовлечён в футбол.

– На матче обратил внимание, что все игроки быстрые и техничные. И много молодых. Почему у нас не так много молодёжи в футболе?

– Им деваться некуда. Им нужно окупаться, потому что никакой дядя не придёт и деньги тебе не даст. Никакой «Газпром» ничего тебе не сделает. Они все шутят, что эту базу построили, когда Бюттнера продали в «МЮ». Он все время орёт, что это моя база, валите с неё.

Каждый год «Витесс», команда достаточно скромная по бюджету (в районе 22-23 млн евро), по нашей Премьер-Лиге это ближе к концу таблицы, остаётся самоокупаемым. В том году они продали Рашицу за 9 млн евро. Были трансферы и по 15. Они понимают, что выращивать и продавать – это единственный путь.

У меня здесь комплексная задача. Не только занять какое-то место, но обязательно подготовить игроков, вырастить. Каждый год летом «Витесс» меняет десять игроков.

Сын-рэпер

– Как часто в раздевалке звучит хип-хоп вашего сына?

– Здесь голландцы ставят музыку всегда. Мы всегда с Олегом Яровинским шутим, что их песни – это как будто в Сочи 80-е годы.

– В Москве вы собираетесь сходить на концерт сына.

– Если я буду в Москве, и концерт попадёт, то да. Я его поддерживаю во всех его начинаниях. Единственное, я говорю ему – если ты чем-то занимаешься, надо заниматься серьёзно. Сейчас он живет этим, ловит вдохновение, пишет. У него есть творческие удачи и неудачи. Моменты, когда идёт или не идёт.

Уже было несколько концертов. Понятно, не он один там выступал. Сборные концерты, несколько исполнителей было. Пока это его жизнь. Ему нравится — это самое главное. Не могу сказать, получается у него или нет. Я в этом вообще ничего не понимаю.

– Ему 13 лет?

– В марте будет 14.

– А на чьи деньги он записывает? Вы ему помогаете?

– На самом деле это абсолютно не так дорого. Прошлые его увлечения стоили мне даже дороже. Например, он занимался экстремальным самокатом, а я ему построил скейт-парк. Сейчас он уже не интересуется самокатом, но скейт-парк работает, и дети там продолжают кататься.

– В треках очень много мата.

– Не надо быть ханжой. Если кто-то мне скажет, что есть 14-летний ребёнок, который не знает нецензурной брани или не использует её в разговоре со сверстниками, я не поверю. Но со мной он так не разговаривает.

Задачи «Витесса»

– Задача комплексная, которую ставит владелец. Нужно всегда быть самоокупаемым. Есть три пути, как этого добиться. Первое – это попадание в Лигу Европы. Но сейчас из-за низкого рейтинга у Голландии пройти стадию квалификации не смогла ни одна голландская команда, которая играла в Лиге Европы. Ни «Фейеноорд», ни АЗ, ни «Витесс».

Второе – продажа игроков. Любого игрока «Витесса» можно купить. Вопрос только, за сколько.

Третья задача – нужно давать толчки для развития арендованным игрокам. Не обязательно «Челси». В этом году есть Эдегор из «Реала». Потому что это тоже реноме клуба. Третье – это развитие игроков из больших клубов для установления с ними контакта.

И четвёртое, учитывая, что большое внимание уделяется академии, у нее большой бюджет, она входит в топ-5 академий Голландии – попытаться подтягивать свою молодёжь.

В этом году – и это тоже показатель работы – Беро стал вызываться в сборную Словакии и играет за неё, Эдегор – в сборную Норвегии, Сереро стали вызывать в сборную ЮАР, Дарфалу вызывает в сборную Алжира.

У нас молодые, которые стали играть, все сразу попали в сборные. Тот же Данило Дуки, в сборную Голландии U-20до этого он не вызывался. То есть, это тоже показатель работы тренера и клуба.

Эдегор теперь в команде Слуцкого. Как он вообще играет? Зачем этот трансфер нужен Эдегору и «Витессу»?

Про велики и жизнь в Голландии

– Как часто вы гоняете по Арнему на велике?

– Когда жаркая погода, каждый день. Я на базу езжу на велосипеде. Здесь велосипед – основное средство передвижения. Здесь ведорожка – целая велодорога. Есть свои правила движения. Тебе надо показывать рукой, куда поворачиваешь. Есть светофоры, которые ниже расположены. Тебя периодически обгоняют, тебе надо ехать в правом ряду.

– А штрафы есть?

– Нет, штрафов нет. Но если тебя собьёт машина, ты можешь подзаработать.

У меня велосипед ещё не крали здесь, потому что я его оставляю с замком или дома паркую. А в Англии у меня украли велосипед. Причём там был серьёзный кондоминиум.

– Вы кайфуете здесь, да?

– Здесь такая жизнь: люди умиротворены, улыбаются. Всё спокойно, никто не парится. Всё чётко распланировано.

– Три главных качества голландцев.

– Хорошее чувство юмора, открыты ко всему новому. Они живут, как в моём любимом фильме «Покровские ворота». Как говорил Савва Игнатьич, нужно жить не для радости, а для совести. Так вот, здесь живут не для совести, а для радости.

– В России есть мнение, что всё в Голландии накуренные и вечно шарахаются по борделям.

– В Голландии есть мнение, что в России медведи ходят по улицам, холодно, все ходят в валенках и играют на балалайках. Голландцы – нация, которая ведёт сверхздоровый образ жизни. Одни велосипеды уже об этом говорят. Каждый ребёнок занимается спортом.

– То есть, накуренный футболист на тренировку не приходил.

– Не знаю. Может, я определить не могу, у меня опыта нет.

– Кто-то из команды приезжает на игру на велике?

– На игру нет, на тренировку – многие.

– Допустим, Караваев сбил скутериста.

– Штрафы все приходят в клуб. Но всё оплачивает Караваев. Штрафы по машине приходят в клуб, он вычитает всё из моей зарплаты. Здесь вообще через клуб можно купить всё. Я айфон покупал через клуб. Вещи в стирку сдаешь через клуб. Ты пришёл, всё оставил на ресепшне, а потом всё автоматически вычитают из зарплаты.

– Реально ли «Витессу» бороться за чемпионство с голландскими грандами?

– Невозможно.

– Здесь «Макдоналдс» возле стадиона. Честно признайтесь.

– Как можно зайти, если это будет сразу же отмечено?

Не только Слуцкий. Все российские тренеры в Лиге Европы 7 российских тренеров уже стартовали в Лиге Европы. До третьего раунда квалификации из них добрались четверо.

Про Suck

– Интервью, где вы перепутали «уволить» и «сосать».

– Здесь вообще не было резонанса. Я в «Халле» слово это слышал каждый день. Я не мог не выучить всех слов английских. В Йоркшире они говорят «сак», а слово отрицательного значения, как «сук». Спрашивал у всех наших англичан. Говорят, нормально сказал, вообще ничего такого.

– Президент ничего вам не сказал?

– Так как он читает русские СМИ, он сказал: «Ты хорошо подстраховался в случае увольнения». На самом деле была реакция только в России.Когда пришёл на следующий день на базу, я ржу. Я ждал, что футболисты начнут травить. Я был готов, но вообще не было реакции.

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

Абрамович и планы на жизнь

– Вы общаетесь с Абрамовичем.

– Все современные большие футболисты должны быть ему благодарны, потому что именно он в свое время взорвал рынок. За ним потянулись все эти шейхи, телевизионные права, огромные контракты и всё остальное.

Я ему задавал вопрос: какие чемпионства для него важнее – когда они явно финансово доминировали или последние два чемпионства. Он сказал, что ощущения абсолютно одинаковые.

– Три самые крутые качества Абрамовича.

– Ум, умение слушать и чувство юмора.

– У кого юмор лучше – у Абрамовича или у Дзюбы?

– Разные вообще стили. Дзюба как артист, безусловно, в своем жанре практически не превзойден.

– В чём ваш глобальный план?

– Нет никаких планов, я абсолютно честно говорю. Ну какой план? Проиграли несколько игр – поехал домой. Вот план. Толку от того, что я запланировал рвать Европу, а сам буду сидеть дома и плевать в потолок?

– Есть же максимальная цель?

– Никаких целей не было. Была задача попробовать поработать в других условиях, в другой стране, на другом языке, проверить, работают ли твои идеи.

Почему наших так мало в Европе

– Почему наши футболисты так боятся покидать зону комфорта?

– Да никто не боится. Это неправда. Это миф, Сава. Назови мне человека, который скажет: «Да, у меня было конкретное предложение, но я не уехал. Мол, испугался, не устроила зарплата». Сколько я ни общался с игроками, а я знаком практически со всеми ведущими российскими футболистами, все хотят уехать, все готовы сильно упасть в зарплате.

– То есть, получается, они в Европе не нужны?

– Когда к тебе пришли с предложением и говорят, мы хотим вот этого, конечно, это уже легко. Но это единичный случай. Во всем остальном трансфер должен готовиться.

– Значит, болельщики ошибаются, думая, что наши не едут, потому что не хотят?

– Это неправда вообще. Все хотят, все стремятся, все хотят попасть во что-то другое. Все готовы пожертвовать деньгами. Понятно, что в какой-то степени. В два раза готовы, в пять – ни один человек в мире не готов. И это нормально.

Кокорин и Мамаев

– Мамаев и Кокорин. Ваше мнение?

– Я их так же, как любой нормальный человек, осуждаю, они сами себя давным-давно осуждают. Но на любое действие должно быть противодействие. И если я на тебя дунул, это не значит, что ты мне должен провести двойку боковую в челюсть. Должна быть адекватная ответная реакция. Шесть месяцев – это не просто много, это гипермного.

– После этого реально вернуться на уровень сборной?

– Люди же возвращаются после травмы крестообразных связок. А это тоже полгода. У того же Кокорина как раз недавно была крестообразная связка. Вопросы больше к его здоровью. У Мамаева тоже совсем недавно была относительно длинная травма ахилла. Поэтому, почему нет.

– Если от них все отвернутся в России, возьмёте в «Витесс»?

– Сложный вопрос. Я могу сказать, что по уровню мастерства оба могли бы спокойно играть в «Витессе». Но дальше пошли вопросы контрактов, денег, здоровья, будут ли они выездными или невыездными.

Евгений Савин в футболке «Витесса» с фамилией Слуцкого Фото: VI Images via Getty Images

Дудь, КраСава, теннис

– Самый крутой выпуск, который видели у Дудя?

– Невзоров.

– Самый крутой выпуск «КраСавы»?

– Здесь тоже сложно будет выбрать, потому что планка у тебя высокая. Самый крутой выпуск с этим пацаном из Рыбинска, которому выпуск поспособствовал, тебя услышали. Исполком РФС принял решение отменить компенсации во второй лиге. Это просто фантастика.

– Кто ваш любимый теннисист?

– Роджер, конечно. Вообще топовый. Столько лет держится. Я вообще считаю, что сейчас он самый выдающийся спортсмен на планете.

– Топ-3 комментатора в России?

– Нобель. Я включу всё-таки, наверное, Генича. И я включу Занозина.

– Я вчера сделал футболку с вашей фамилией в фаншопе. Мне сказали, что я был первый.

– Естественно. А какой еще идиот будет набивать мою фамилию на футболку? Меня спрашивает пресс-атташе: а кто это? Здесь же пять флэш-интервью до игры. Я говорю: это самый крутой русский блогер, который пишет о футболе. Он тут же в телефоне забил «КраСава», увидел количество просмотров, а для 6-миллионной Голландии миллион просмотров – это очень круто.

Красава, ну давай не скромничай. Ты был посредственным футболистом, хотя считал себя невероятным топом, но как блогер ты нашёл себя.

Что ещё?

Слуцкий проводит экскурсию по базе.

Как игроки шутят друг над другом (свежая шутка над Караваевым).

Савин надевает тапки самого незабивного игрока «Витесса» – Дауды, и он забивает в следующем матче.

Подарок «Витессу» от БАТЭ.

Иглоукалывание, после которого игроки сразу вылечиваются.

Поспорили на 100 евро на матче Вавринки и Монфиса.

Прогулка на великах.

Экскурсия по стадиону.

Слуцкий комментирует голы Мамаева в «Бутырке».