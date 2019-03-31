Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Наполи». 31 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Грубая ошибка Доннаруммы — в видеообзоре матча «Сампдория» — «Милан»

Грубая ошибка Доннаруммы — в видеообзоре матча «Сампдория» — «Милан»
Футбол / Италия

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Милан». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель, отличившийся на 33-й секунде первого тайма. Игрок побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Милан» потерпел второе подряд поражение в чемпионате Италии. «Сампдория» одержала четвёртую победу в последних пяти матчах.

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Дженнаро Гаттузо набрала 51 очко в 29 встречах, «Сампдория» (45) — на восьмом месте. Возглавляет таблицу туринский «Ювентус» (78).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент