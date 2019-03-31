Оздоев — о поцелуе Ракицкого в голову: это было на удачу, как делал Блан

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал эпизод с поцелуем в голову украинца Ярослава Ракицкого перед тем, как тот забил гол со штрафного удара в ворота «Оренбурга» в матче 21-го тура РПЛ (3:1).

«Сразу сказал Ярославу, что это на удачу. Знал, что сначала хотел, чтобы Дриусси пробивал, но потом Ярик подошёл, сказал, что уверен, что забьёт. Я ему сказал: „Ну, тогда давай на удачу, как Лоран Блан“ (француз целовал Фабьена Бартеза в лысину перед каждым матчем чемпионата мира 1998 года. — Прим. „Чемпионата“). И поэтому он и положил куда надо. Надеюсь, что штрафные у нас будут постоянно, Ярик будет исполнять их так же», — приводит слова Оздоева «твиттер» «Зенита».

Видео послематчевого интервью с Оздоевым доступно в "твиттере" «Зенита».