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Ракицкий посвятил гол в ворота «Оренбурга» своей семье

Ракицкий посвятил гол в ворота «Оренбурга» своей семье
Футбол / РПЛ

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал свой дебютный гол за петербургский клуб, который он забил в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

«Я посвящаю этот гол своей семье, дочери, особенно жене, у нас скоро будет пополнение. Так что это всё для моих девочек.

«Оренбург» — хорошая команда. В первом тайме они отлично действовали на контратаках. Мы допустили ошибки, и они забили нам гол. Самое главное, что во втором тайме мы хорошо отреагировали. Мы переиграли их во всех компонентах. Поздравляю всех болельщиков, «Вираж», город, нас с тремя очками. Идём дальше!" — приводит слова Ракицкого официальный «твиттер» «Зенита».

В нынешнем сезоне 29-летний Ракицкий провёл четыре матча в РПЛ, в которых забил один гол.

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