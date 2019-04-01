Сарри: нам повезло в моменте с первым голом, но «Челси» заслужил победу

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (2:1).

«Нам повезло. В первом тайме мы играли плохо. Мы пропустили гол, похожий на забитый «Эвертоном», однако смогли среагировать на это должным образом. Нам повезло забить в нужное время, нам повезло в моменте с первым голом, но, в конечном итоге, я считаю, что мы заслужили эту победу.

Мы уступили «Эвертону» проведя при этом лучший первый тайм в сезоне. Сегодня мы ужасно начали игру, но всё же сумели одержать победу. Да, нам сегодня повезло, но в такой же степени нам не везло в матче против «Эвертона».

Гол Аспиликуэты? Нил Уорнок с уверенностью сказал мне, что там был двухметровый офсайд. Он сетовал на решение арбитра, но я могу понять его ситуацию. Его клуб борется за сохранение прописки в Премьер-лиге и в каждом матче должен сражаться за очки. Я понимаю его разочарование, поскольку всего за 10 минут до конца встречи его команда вела в счёте», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».