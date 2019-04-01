Шикарный гол Бензема — в обзоре матча «Реал» — «Уэска»

В 29-м туре чемпионата Испании «Реал» победил «Уэску» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

На 3-й минуте счёт открыл Хуан Эрнандес с передачи Луис Авилы. В середине тайма Иско восстановил равновесие. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Браим Диас. На 62-й минуте Даниэль Себальос вывел «Реал» вперёд, замкнув скидку в исполнении Карима Бензема. Вскоре гости сумели сравнять счёт благодаря голу Хавьера Этчейты с паса Мойсеса Гомеса. Победу «Королевскому клубу» принёс Бензема, которому удался шикарный удар из пределов штрафной площадки.

«Реал», набрав 57 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Уэска» (22) по-прежнему занимает последнее, 20-е место в таблице.