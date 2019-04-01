Караваев: «Витессу» важно продолжать самостоятельно развиваться как команда

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ Алкмаром», который состоится завтра, 2 апреля, в Арнеме. Напомним, ранее в 1/4 финала Кубка Нидерландов «АЗ Алкмар» дома обыграл «Витесс» со счётом 2:0.



«Это не только шанс отомстить сопернику, но и возможность взять три очка. Знаем, что „АЗ Алкмар“ — одна из лучших команд в чемпионате, но мы не должны обращать внимание на другие клубы. Важно, чтобы „Витесс“ продолжал самостоятельно развиваться как команда. В обороне и в нападении мы можем прибавить, если будем действовать вместе. Мы сделаем всё, что зависит от нас, чтобы взять три очка», — приводит слова Караваева официальный сайт «Витесса».

Слуцкий: «Витесс» много пропускает, однако основное внимание уделяем атаке