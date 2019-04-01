Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Футболисты «Болтон Уондерерс» отказываются посещать тренировки команды до тех пор, пока им и персоналу клуба не будет выплачена зарплата за март, сообщает Sky Sports.



По информации источника, игроки решили бойкотировать командные занятия в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки платежей. Сообщается, что «Болтон» уже второй месяц подряд не может обеспечить своевременную выплату заработной платы сотрудникам. В феврале зарплата была выплачена с опозданием на 10 дней.



«Болтон Уондерерс» набрал 32 очка в 39 матчах и занимает предпоследнее, 23-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. От спасительного 21-го места в таблице соревнований команду отделяет 5 очков.