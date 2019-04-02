Болельщики «Интера» заявили, что Икарди должен покинуть клуб

Болельщики «Интера» опубликовали сообщение, в котором выступили за то, чтобы нападающий Мауро Икарди покинул команду.

Аргентинец долгое время не выходил на поле после лишения капитанства. Игрок утверждал, что испытывает проблемы с коленом. При этом главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что медицинский штаб не выявил у форварда травмы. Недавно Икарди вернулся к тренировкам с миланской командой.

«После встречи все члены Curva Nord единогласно решили, что поведение № 9 больше нетерпимо. Мы считаем, что Икарди показал, что у него нет необходимого характера для капитанской повязки. Этим заявлением мы просим „Интер“ как можно скорее принять необходимые меры, чтобы вывести его из команды. Сезон под угрозой», — говорится в заявлении.