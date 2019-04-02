Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Marca переписала на Месси первый гол в матче с «Эспаньолом»

Marca переписала на Месси первый гол в матче с «Эспаньолом»
Футбол / Испания

Издание Marca пересмотрела решение и переписала первый гол в матче 29-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом» (2:0) на нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

Изначально Marca указала автором гола полузащитника «Эспаньола» Виктора Санчеса, оформив забитый мяч в качестве автогола. В том эпизоде Месси выполнил штрафной, но мяч перед попаданием в ворота угодил в голову Санчесу, а после этого влетел в сетку.

Специальная комиссия из семи членов газеты провела совещание, по итогам которого было принято решение, что гол забил именно Месси.

Данное обстоятельство важно для бомбардирской гонки за «Золотую бутсу», которую вручает European Sports Media – объединение европейских футбольных изданий. Статистическую информацию в ESM передаёт именно Marca.

Таким образом, на счету 31-летнего Месси теперь официально 31 гол в чемпионате Испании.

Папа римский: в теории, называть Месси богом — это кощунство
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент