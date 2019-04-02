Marca переписала на Месси первый гол в матче с «Эспаньолом»

Издание Marca пересмотрела решение и переписала первый гол в матче 29-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом» (2:0) на нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.

Изначально Marca указала автором гола полузащитника «Эспаньола» Виктора Санчеса, оформив забитый мяч в качестве автогола. В том эпизоде Месси выполнил штрафной, но мяч перед попаданием в ворота угодил в голову Санчесу, а после этого влетел в сетку.

Специальная комиссия из семи членов газеты провела совещание, по итогам которого было принято решение, что гол забил именно Месси.

Данное обстоятельство важно для бомбардирской гонки за «Золотую бутсу», которую вручает European Sports Media – объединение европейских футбольных изданий. Статистическую информацию в ESM передаёт именно Marca.

Таким образом, на счету 31-летнего Месси теперь официально 31 гол в чемпионате Испании.