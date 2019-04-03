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«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России
Футбол / Кубок России

В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко. Через 18 минут хавбек «железнодорожников» Антон Миранчук сравнял счёт. На 83-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра VAR. 11-метровый удар успешно реализовал полузащитник ростовчан Ивелин Попов. Через две минуты московский «Локомотив» вновь сравнял счёт — автором гола стал португальский форвард Антонио Эдер.

Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

Кубок России. 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2019, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Ерёменко – 50, 1:1 – Миранчук – 68, 1:2 – Попов – 84 (пен), 2:2 – Новосельцев – 86 (автогол)
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