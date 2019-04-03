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Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит

Сёмин: сегодня VAR против нас, а завтра — за. Боженька всё видит
Футбол / Кубок России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом». Пенальти в ворота «железнодорожников» на 83-й минуте был назначен после видеопросмотра эпизода.

«Необычно всё сложилось, честно говоря. Не в пользу тех, кто хотел введения системы VAR. Но, видимо, это часть жизни и такие ситуации будут в дальнейшем, от этого никуда не денешься. Сегодня против нас, а завтра — за. Боженька всё видит.

Ранний уход Фернандеша? Мы не планировали, что он будет играть дольше, всё-таки у него была пауза. Впереди у нас матч с «Зенитом», будет ли у них преимущество за счёт дополнительных дней на восстановление, покажет сама игра», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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