«Атлетик» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры

В матче 30-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Леванте». Встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 5-й минуте защитник «Атлетика» Юри Берчиче забил первый гол встречи. Через 22 минуты голкипер «Леванте» Айтор Фернандес отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 51-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Атлетика», который успешно реализовал нападающий гостей Рохер Марти. Защитник «Леванте» Эрик Кабако сравнял счёт на 89-й минуте. Победный гол с пенальти забил форвард «Атлетика» Икер Муньяин. В компенсированное время встречи вторую жёлтую карточку получил Кабако.



«Атлетик» набрала 43 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (32) — на 15-м месте.