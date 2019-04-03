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«Атлетик» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры

«Атлетик» обыграл «Леванте» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 30-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Леванте». Встреча команд состоялась на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 5-й минуте защитник «Атлетика» Юри Берчиче забил первый гол встречи. Через 22 минуты голкипер «Леванте» Айтор Фернандес отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество хозяев в счёте. На 51-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Атлетика», который успешно реализовал нападающий гостей Рохер Марти. Защитник «Леванте» Эрик Кабако сравнял счёт на 89-й минуте. Победный гол с пенальти забил форвард «Атлетика» Икер Муньяин. В компенсированное время встречи вторую жёлтую карточку получил Кабако.

«Атлетик» набрала 43 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (32) — на 15-м месте.

Испания - Примера. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
3 : 2
Леванте
Валенсия
1:0 – Берчиче – 5, 2:0 – Айтор Фернандес – 27 (автогол), 2:1 – Марти – 51 (пен), 2:2 – Кабако – 89, 3:2 – Муньяин – 90+3 (пен)
Удаления: нет – Кабако, 90+6
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