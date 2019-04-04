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Дебют VAR, ярость Сёмина и жест Ерёменко в стиле Дзюбы. Лучшие фото из Черкизово

Применение системы видеоповтора (VAR)
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Дебют VAR, ярость Сёмина и жест Ерёменко в стиле Дзюбы. Лучшие фото из Черкизово
Футбол / Кубок России

3 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 50-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко. Через 18 минут хавбек «железнодорожников» Антон Миранчук сравнял счёт. На 83-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра VAR. 11-метровый удар успешно реализовал полузащитник ростовчан Ивелин Попов. Через две минуты московский «Локомотив» вновь сравнял счёт — автором гола стал португальский форвард Антонио Эдер.

Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Ростов» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Алёны Сахаровой.

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