Посол Сербии: очень неприятно удивлены появлением флага Косово на «Ахмат-Арене»

Посол Сербии Славенко Терзич прокомментировал появление флага непризнанной Республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак» (1:3), который состоялся в Грозном 30 марта.



«Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном. Очень хорошо знаем принципиальную, последовательную и дружескую позицию Российской Федерации по вопросу территориальной целостности Республики Сербия, и тут ничего не менялось.



В любом случае ожидаем, что местные компетентные органы отреагируют в соответствии с официальной позицией Российской Федерации», — приводят слова Терзича «Известия».



Также посол назвал появление на стадионе флага Косово «провокацией, произошедшей по каким-то непонятным причинам».