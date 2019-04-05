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Посол Сербии: очень неприятно удивлены появлением флага Косово на «Ахмат-Арене»

Посол Сербии: очень неприятно удивлены появлением флага Косово на «Ахмат-Арене»
Футбол / РПЛ

Посол Сербии Славенко Терзич прокомментировал появление флага непризнанной Республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак» (1:3), который состоялся в Грозном 30 марта.

«Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном. Очень хорошо знаем принципиальную, последовательную и дружескую позицию Российской Федерации по вопросу территориальной целостности Республики Сербия, и тут ничего не менялось.

В любом случае ожидаем, что местные компетентные органы отреагируют в соответствии с официальной позицией Российской Федерации», — приводят слова Терзича «Известия».

Также посол назвал появление на стадионе флага Косово «провокацией, произошедшей по каким-то непонятным причинам».

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