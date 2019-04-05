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Бенитес — о будущем: жду ответа от «Ньюкасла»

Бенитес — о будущем: жду ответа от «Ньюкасла»
Футбол / Англия

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес рассказал о переговорах с руководством клуба относительно продления контракта.

«Единственный клуб, с которым я сейчас разговариваю о своём будущем, это «Ньюкасл». Жду ответа. У меня не было никаких встреч во Франции, потому что я был здесь допоздна. У клуба свои требования, у меня — свои. Сейчас мяч на половине поля «Ньюкасла», — приводит слова Бенитеса Goal.

Действующее соглашение Рафаэля с «сороками» рассчитано до 30 июня.

Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. Минувшую кампанию «сороки» завершили на 10-м месте в таблице АПЛ.

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