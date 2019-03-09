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Бенитес: сейчас я являюсь более классным тренером, чем когда-либо в прошлом

Бенитес: сейчас я являюсь более классным тренером, чем когда-либо в прошлом
Футбол / Англия

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес заявил, что в настоящее время он является более классным специалистом, чем когда-либо в прошлом.

«Стал ли я лучше по сравнению с тем временем, когда выиграл чемпионат Испании с «Валенсией»? Да, конечно.

Приходится постоянно чему-то учиться, решать какие-то проблемы. Сейчас стало легче смотреть и анализировать игры, но мы по-прежнему выполняем всё ту же работу.

Что это означает? Футбол изменился, к этому нужно адаптироваться. Должен меняться и тренер. Я учусь каждый день.

Отец говорил: ты можешь выполнять одну и ту же работу 30 лет, но у тебя будет лишь год опыта. В то же время ты можешь менять что-то каждый год, и у тебя будет 30 лет опыта. Именно это происходит со мной», — цитирует Бенитеса The Independent.

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