Ван Дейк – о матче с «Саутгемптоном»: «Ливерпуль» показал характер

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.

«Я получил удовольствие. Не люблю проигрывать, мы показали характер и набрали три очка. Не останавливались во втором тайме, у соперника не было шансов забить гол, кроме пары эпизодов, за это нужно отдать им должное.

Пытаемся взламывать оборону соперников, ведь они играют по схеме 5-4-1 против нас, а когда теряем мяч, пытаются контратаковать. Мы должны проявлять терпение, у нас будут возможности пройти оборону, ни одна команда не может действовать одинаково образцово в защите в течение 90 минут. С нашими сильными сторонами мы всегда будем опасны», — цитирует защитника BBC.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Саутгемптон» (33) остался на 16-м месте.