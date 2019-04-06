Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дочь Марадоны: однажды сестра зашла в ванную, а отец там принимал наркотики

Дочь Марадоны: однажды сестра зашла в ванную, а отец там принимал наркотики
Футбол / Южная Америка

Джаннина Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказала о случаях из детства, связанных с наркозависимостью отца. Напомним, Марадона употреблял кокаин с середины 1980-х по 2004 год.

«Однажды сестра, Далма, зашла в ванную, где папа в это время принимал наркотики. Есть некоторые вещи, которые я никогда не смогу простить отцу, но я не стану о них распространяться, потому что хочу сохранить сына и племянницу», — приводит слова Джаннины The Sun.

Девушка также рассказала, как провела 15-й день рождения, уговаривая персонал больницы позволить ей увидеть отца, который в то время лечился от наркозависимости.

«Они не позволили мне увидеть его. Оставить отца там было ужасно, но нам пришлось уехать», — добавила Джаннина.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент