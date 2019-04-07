Друг пострадавшего фаната «Спартака»: нападали проплаченные шестёрки

Александр Гуминский, друг пострадавшего болельщика московского «Спартака», прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, фанат красно-белых был избит до потери сознания за то, что принёс на матч шарф против капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«Реакция других фанатов на трибуне? Это вопросы к тем болельщикам, которые там были. Со слов моего друга на него было совершено три прыжка, на третий его вырубили — окончательно затоптали. Есть такой модный музыкальный исполнитель – «Нейроманах Феофан» и у него есть трек «Притоптать», так и моего друга притоптали эти проплаченные шестёрки. Просто втоптали в бетон стадиона «Открытие Арена».

Собирается ли он подавать на них в полицию? В отличие от тех, кто притоптал моего друга, Илья – настоящий фанат, для него принципы – превыше всего. У него есть принципиальная позиция против Глушакова, также есть и принципы не обращаться в органы правопорядка, а решать свои проблемы самостоятельно», — сказал Гуминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.