«Урал» — «Енисей»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Енисея» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.



Запасные: Баклов, Данцев, Брызгалов, Шанбиев, Динга, Ароян, Бавин, Катрич, Жигулёв, Араторе, Погребняк.



«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов.



Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Комолов, Комков, Семакин, Савичев, Хубулов, Костюков.

«Урал» набрал 23 очка в 21 матче и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (12) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.