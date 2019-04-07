«Рубин» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» на матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Рубин»: Коновалов, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Коновалов, Сагитов.



Запасные: Бабурин, Тушев, Калинин, Микушин, Абдуллин, Агапов, Подберёзкин, Пантелеев, Бухаров, Полоз.



«Арсенал» Т: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Коне, Берхамов, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.



Запасные: Шамов, Денисов, Альварес, Крикуненко, Володько, Бакаев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.