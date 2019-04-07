Крыховяк: провели хороший матч, но должны были играть лучше

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий к матчу 22-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Конечно, мы разочарованы, потому что-то хотели заработать три очка. В первом тайме мы играли не очень хорошо, во втором ситуация улучшилась. Хорошо, что забили, но плохо, что пропустили. Тем не менее думаю, что мы провели хороший матч. Мы будем биться до конца, чтобы играть в ЛЧ. Тренер был расстроен, как и все мы. Мы должны были играть лучше», — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После отчётного тура «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в активе. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 баллов.