Сёмин: доволен ничьей с «Зенитом» по тому, как шла игра

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с «Зенитом», который завершился со счётом 1:1.

«Чего грустные? У всех по очку, и нормально!



Все слова остаются в раздевалке. Да и зачем мотивировать на «Зенит»? Второй тайм мы провели лучше, чем первый, но не было ударов. В хороших ситуациях вместо удара был лишний пас, который прерывался защитниками «Зенита». К тому же опять пропускаем контратакующие действия.



Замена Эдера на Смолова? Эдер неплохо боролся с двумя центральными защитниками, но немного подустал. Они конкурируют со Смоловым за одно место, но у Фёдора был очень маленький перерыв между играми.



Последний пас становится для нас отрицательной привычкой? Хорошо, что мы вообще подходим к штрафной. Дальше будем учиться бить.



Если бы меня спросили до игры, я бы сказал, что не согласен на ничью. Но по тому, как шла игра, — я ей доволен. Впереди восемь туров, будем бороться», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.