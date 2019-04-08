Роналду продемонстрировал вокальные способности

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.

34-летний нападающий «старой синьоры» выложил в социальную сеть видео поездки на автомобиле, где он, его старший сын Криштиану и подруга Джорджина Родригес подпевали зарубежным исполнителям.

Видео доступно в "инстаграме" Криштиану Роналду.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» воспитывает троих детей, которые были рождены от суррогатных матерей — Криштиану и близнецов Еву Марию и Матео. В ноябре 2017 года его подруга родила девочку Алану Мартину. Ранее на протяжении 5 лет он состоял в отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. Пара рассталась в ноябре 2015 года.