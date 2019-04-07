Аллегри: уверен, Роналду сможет сыграть с «Аяксом»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал, что нападающий команды Криштиану Роналду, скорее всего, сможет принять участие в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».

«Роналду чувствует, что уже готов, но я попросил его отдохнуть. Мы уверены, что он сможет сыграть с «Аяксом» в среду», — сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, Криштиану получил повреждение правого бедра в домашнем матче сборной Португалии с национальной командой Сербии во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020. Встреча состоялась 25 марта и завершилась со счётом 1:1.

«Аякс» и «Ювентус» проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов в Амстердаме 10 апреля, ответный — 16 апреля в Турине.