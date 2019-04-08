Радимов: шансы «Зенита-2» на то, чтобы остаться в ФНЛ, невелики

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о прошедшем матче ФНЛ с «Сибирью» (2:2).



«По сравнению с прошлым матчем наш состав очень изменился. Например, Мусаев уехал в первую команду. Два игрока (Шамкин и Капленко), выступающие в середине поля, заболели. Вышедшие сегодня футболисты старались показать лучшую игру по мере своих возможностей. Конечно, не без ошибок.



В «Зените-2» должны играть воспитанники Академии. Например, сегодня вышел Сергеев и заработал пенальти, это плюс. Шансы на то, чтобы остаться в лиге, невелики. Но это не означает, что мы не будем выкладываться в каждом матче. Каждый футболист нашей команды будет играть за свое имя, проявлять агрессию и спасать безнадежные матчи. В дальнейшем мы будем развивать игроков обороны», — цитирует Радимова пресс-служба «Зенита».

После 30 туров «Зенит-2» занимает последнее место в таблице ФНЛ.