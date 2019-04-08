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Газинский: готовился сыграть с Бельгией, но тренерский штаб решил иначе

Газинский: готовился сыграть с Бельгией, но тренерский штаб решил иначе
Футбол / Евро-2020

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал, сильно ли расстроился, когда узнал, что не выйдет в основном составе на отборочный матч Евро-2020 с командой Бельгии.

«Я готовился сыграть в обоих матчах, но тренерский штаб решил по-другому. Что ж, я всегда уважаю тренерские решения, никаких поводов для расстройства не было. Моя задача – быть готовым к каждому матчу. Как оценю игру сборной России в матче с бельгийцами? Оценивать игру команды – не моя работа. Я должен выходить на поле и играть в футбол, качественно делать своё дело.

Правда ли, что стадион в Брюсселе довольно старый? Да, действительно, стадион старый, особенно если сравнивать его с новыми стадионами, которые появились в России в преддверии чемпионата мира — 2018. И тем более он не выдерживает никакого сравнения с нашим клубным стадионом. А вот газон в Брюсселе был вполне нормальный, я бы даже назвал его хорошим. По футбольным меркам к нему никаких претензий не было», — цитирует хавбека пресс-служба «быков».

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