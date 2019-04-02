Караваев: нет обид, что остался вне заявки на матчи с Бельгией и Казахстаном

Защитник «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от пребывания в стане национальной команды после матчей квалификационного раунда Евро-2020 с Бельгией (1:3) и Казахстаном (4:0)

«Всё понравилось, обжился, несмотря на то что уже давно не был в сборной. Всё отлично. Ребята просто супер, помогают, поэтому испытываю только самые положительные эмоции. Тогда был другой сбор, сейчас же мы принимали участие в играх квалификации. Могу сказать, что я счастлив, еду домой на позитиве. Не было ли обиды, что остался вне заявки на оба матча? Нет, почему?! Думаю, что изначально это было понятно, поэтому обид нет и не может быть. Я спокойно работаю, дальше будет видно.

Что расскажу о пребывании в сборной по возвращении в «Витесс»? Тут в двух словах нельзя объяснить, расскажу всё как было. Передам приветы, потому что много кто из ребят передавал. Повторяюсь, везу с собой только положительные эмоции", — цитирует Караваева пресс-служба РФС.