Пепе: даст бог, в этом сезоне выиграю Лигу чемпионов в четвёртый раз

Защитник «Порту» Пепе поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Даст бог, в этом сезоне выиграю Лигу чемпионов в четвертый раз! Мы знаем, что перед нами трудная задача. «Ливерпуль» — сильная команда с четким тренерским стилем, но мы должны оставаться сами собой. Той же командой, которой были в этой Лиге чемпионов. Играть на победу, стараться забить — в общем, быть собой. Надо уважать «Ливерпуль», это великолепная команда, но мы должны делать своё дело.



Не устану повторять, что футбол дал мне всё, что у меня есть в жизни. Множество друзей, возможность воплотить мечты. Возвращение в «Порту» — тоже мечта. Ведь я вернулся в клуб, где был счастлив. Эта команда меня многому научила и сделала тем игроком, которым я являюсь., — цитирует Пепе пресс-служба УЕФА.