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Караваев: если бы судьи не отменили гол «Зенита», игра с «Факелом» бы на этом закончилась

Караваев: если бы судьи не отменили гол «Зенита», игра с «Факелом» бы на этом закончилась
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от ничейного выездного матча 27-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 41'     1:1 Марков – 90+12'    

«Какие впечатления оставила игра в Воронеже? Естественно, не лучшие. Мы пропустили в самой концовке, вместо того чтобы взять три очка и чувствовать себя более уверенно на финише турнира. Чего не хватило? Сложно сказать. Наверное, концентрации в концовке игры. Где-то недоработали, не добежали. Незасчитанный гол тоже сказался. Если бы судьи его не отменили, игра бы на этом закончилась», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».

В матче 27-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» счёт открыли гости — на 41-й минуте ударом головой отличился защитник Дуглас Сантос. На 89-й минуте атакующий хавбек Клаудиньо забил второй мяч сине-бело-голубых, однако он не был засчитан после видеопросмотра из-за положения «вне игры» у полузащитника Вендела. На 90+12-й минуте хозяева ушли от поражения благодаря голу с пенальти нападающего Евгения Маркова.

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