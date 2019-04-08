Диего Коста летом может покинуть «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» может расстаться с нападающим Диего Костой. Об этом сообщает AS.

По данным источника, руководство «матрасников» рассматривает вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно. В клубе недовольны как поведением форварда, который был удалён в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2) за оскорбление арбитра, так и его игровыми показателями.

30-летний Коста перешёл в «Атлетико» в январе 2018 года из «Челси». Сумма трансфера составила € 66 млн, став на тот момент рекордной для испанского клуба. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.