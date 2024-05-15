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Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

Мбаппе не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в заявку команду Луиса Энрике на матч 32-го тура Лиги 1 с «Ниццей».

Матч между «ПСЖ» и «Ниццей» состоится сегодня, 15 мая, и пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Напомним, ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по завершении этого сезона.

За парижан Килиан выступал с 2018 года. За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами. Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти о том, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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