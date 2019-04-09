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Голы Кейта и Фирмино принесли «Ливерпулю» победу в матче 1/4 финала ЛЧ с «Порту»

Голы Кейта и Фирмино принесли «Ливерпулю» победу в матче 1/4 финала ЛЧ с «Порту»
Футбол / Лига чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта, который забил с подачи форварда Роберто Фирмино. На 26-й минуте гол на свой счёт записал сам Фирмино. Ассистировал бразильцу в этом моменте хавбек мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Порту» выбил из соревнований «Рому».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
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