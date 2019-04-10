Агент Дуданец: в футбольном плане Украина убегает от России семимильными шагами

Агент Алексей Дуданец рассказал о разнице между российским и украинским футболом.



«Я недавно закончил трансфер одного украинского футболиста в Бельгию. Считаю, что в футбольном плане Украина от нас семимильными шагами убегает. Вот мы стоим на месте, а она убегает на молодёжном уровне. Пока не включимся, она и дальше будет убегать. Они уезжают, а мы нет.



Почему так происходит? Всё просто, у них денег нет. У них у любого футболиста цель – уехать и зарабатывать деньги. У нас кого ни спроси, ответит, что хочет играть в РПЛ. А у украинского футболиста спросишь про цель, ответит: «Играть в «Севилье». Разницу чувствуете?» — сказал Дуданец в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Андрею Панкову.

«Н`Диайе звонил брат испанского тренера, работающего в АПЛ. Но он выбрал ЦСКА» Агент Алексей Дуданец, который привёз Лассану Н`Диайе в ЦСКА, рассказывает о переходе, своей работе и сравнивает Украину с Россией.