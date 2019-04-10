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УЕФА передал в арбитражную палату дело «Милана» о нарушении ФФП

УЕФА передал в арбитражную палату дело «Милана» о нарушении ФФП
Футбол / Италия

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов передала дело «Милана» в арбитражную палату. Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) огласила решение передать дело «Милана» в арбитражную палату ИФКК. Это связано с тем, что клуб не выполнил требования по безубыточности в контрольный период, который оценивался в сезоне-2018/19 и затрагивал отчетные периоды, завершившиеся в 2016, 2017 и 2018 годах.

Передача дела не связана c решением арбитражной палаты от декабря 2018 года. Оно касается предыдущего контрольного периода, который затрагивал отчетные периоды, завершившиеся в 2015, 2016 и 2017. Апелляцию на то решение сейчас рассматривает САС, сообщает пресс-служба УЕФА.

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