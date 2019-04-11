Пике: «Барселоне» нужно быть готовой ко всему в ответном матче с «МЮ»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).



«После просмотра второго матча „Манчестер Юнайтед“ с „ПСЖ“ убедились, что не стоит слепо доверять результату первой встречи. Английский клуб приехал в Париж и посмотрите, что произошло. Крупные клубы могут совершать подобное, нужно быть готовым ко всему.



Для меня матч на „Олд Траффорд“ был особенным. Прямо сейчас проходит лучшая часть сезона. Я чувствую себя комфортно, учитывая свой возраст и опыт», — приводит слова Пике BBC.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.