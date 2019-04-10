«Барселона» благодаря автоголу Шоу минимально обыграла «Манчестер Юнайтед»

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась минимальной победой гостей.

Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте — автоголом отметился защитник «красных дьяволов» Люк Шоу. Мяч после удара головой Луиса Суареса летел вдоль линии ворот хозяев, однако попал в грудь 23-му номеру манкунианского клуба и влетел в ворота. Арбитр встречи итальянец Джанлука Рокки зафиксировал офсайд у уругвайца, однако гостям на выручку пришла VAR. Помощники главного арбитра, следящие за матчем в кабинке для видеоповторов, определили, что положения вне игры не было.

Ответный матч команды сыграют 16 апреля на «Камп Ноу».