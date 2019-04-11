Тухель дисквалифицирован на один матч Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель наказан одноматчевой дисквалификацией в чемпионате Франции. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, такое наказание было наложено на немецкого специалиста за удаление в матче 31-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (2:2). В той встрече арбитр отправил Тухеля на трибуны за слишком активные протесты.

Таким образом, Тухель не сможет руководить командой во время гостевого матча 32-го тура с «Лиллем», который состоится 14 марта.

После 31 тура «ПСЖ», набрав 81 очко, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лилль» (61) занимает второе место в таблице.

45-летний Тухель возглавил парижский клуб минувшим летом. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2020 года.