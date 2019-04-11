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Гулиев избил американца в результате конфликта на дороге

Гулиев избил американца в результате конфликта на дороге
Футбол / РПЛ

Сегодня, 11 апреля, полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта, сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, инцидент случился примерно в пол-одиннадцатого дня на улице Краснопрудная. Гулиев на своём «мерседесе» не остановился на красный знак на одном из светофоров. В результате автомобиль футболиста задел мужчину, переходившего дорогу. По словам очевидица, водитель выскочил из машины и начал махать руками перед пешеходом. Тот попытался убежать, однако Гулиев его догнал, после чего началась драка.

В результате конфликта футболист сломал пешеходу, коим оказался американец по имени Майкл Коу Джон Эли, нос. После этого на место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. От госпитализации американец отказался и отправился вместе с Гулиевым в отделение полиции. Конфликт сторонам удалось уладить — игрок «Спартака» извинился перед иностранцем, предложил ему оплатить визиты к врачам и дал денег. В результате пострадавший написал заявление, что не имеет претензий к Гулиеву.

Свой «мерседес» Гулиев приобрёл в конце прошлого года. На автомобиле уже числится свыше 200 нарушений правил дорожного движения. Преимущественно это превышение скорости. Часть этих штрафов до сих пор остаются неоплаченными.

«Спартак» оштрафован на 275 тыс. рублей, ЦСКА — на 220 тыс.
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