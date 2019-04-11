Гулиев избил американца в результате конфликта на дороге

Сегодня, 11 апреля, полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев стал участником дорожного конфликта, сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, инцидент случился примерно в пол-одиннадцатого дня на улице Краснопрудная. Гулиев на своём «мерседесе» не остановился на красный знак на одном из светофоров. В результате автомобиль футболиста задел мужчину, переходившего дорогу. По словам очевидица, водитель выскочил из машины и начал махать руками перед пешеходом. Тот попытался убежать, однако Гулиев его догнал, после чего началась драка.

В результате конфликта футболист сломал пешеходу, коим оказался американец по имени Майкл Коу Джон Эли, нос. После этого на место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. От госпитализации американец отказался и отправился вместе с Гулиевым в отделение полиции. Конфликт сторонам удалось уладить — игрок «Спартака» извинился перед иностранцем, предложил ему оплатить визиты к врачам и дал денег. В результате пострадавший написал заявление, что не имеет претензий к Гулиеву.

Свой «мерседес» Гулиев приобрёл в конце прошлого года. На автомобиле уже числится свыше 200 нарушений правил дорожного движения. Преимущественно это превышение скорости. Часть этих штрафов до сих пор остаются неоплаченными.