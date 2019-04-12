Влашич: «Зенит» и «Локомотив» играют не лучше, чем ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о том, кто в чемпионате России превосходит «армейцев» по качеству футбола.

«Никто! По игре точно никому не уступаем. «Краснодар» показывает симпатичную, привлекательную игру, но мы всё равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.

«Зенит», «Локомотив»? Эти команды поопытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем самый хороший футбол в Премьер-Лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с «Уфой». Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А ещё мы в большинстве уступили «Локомотиву». Нам опять же немного не хватило опыта», — цитирует Влашича «Спорт-экспресс».

ЦСКА на сегодня занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.