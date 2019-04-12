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Отец Неймара: сын хочет остаться в «ПСЖ», болельщики могут спать спокойно

Отец Неймара: сын хочет остаться в «ПСЖ», болельщики могут спать спокойно
Футбол / Франция

Неймар да Силва, отец и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, прокомментировал слухи о возможном уходе его сына из французского клуба.

«У Неймара долгосрочный контракт с «ПСЖ». Сейчас идёт лишь его второй сезон в клубе. Слухи о его переходе будут появляться всегда, потому что другие клубы всегда будут хотеть заполучить такого футболиста.

Сын показал, что хочет быть в «ПСЖ», ещё два года назад, так что болельщики могут спать спокойно. Сейчас он не собирается покидать клуб, он хочет продолжать помогать команде завоёвывать трофеи», — цитирует отца форварда RMC.

Ранее сообщалось, что Неймар может летом перебраться в мадридский «Реал». В нынешнем сезоне бразилец провёл за «ПСЖ» 23 матча, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

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