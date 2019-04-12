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Клопп — об оскорблявших Салаха фанатах: таких людей нельзя пускать на стадион

Клопп — об оскорблявших Салаха фанатах: таких людей нельзя пускать на стадион
Футбол / Англия

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поведение болельщиков «Челси», оскорблявших нападающего Мохамеда Салаха.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором фанаты лондонского клуба распевают песню, в которой оскорбляют Салаха на почве его происхождения. В частности, в песне звучали намёки на его причастность к терроризму.

«Это отвратительно. Ещё один пример того, что не должно происходить. Мы не должны видеть подобные вещи – и неважно, касается это «Ливерпуля» или «Челси». Людям, которые ведут себя подобным образом, нужно запрещать посещать стадион – на мой взгляд, пожизненно. Футбол – это большой рупор, который нужно использовать, чтобы показывать, что мы все считаем одинаково. Нельзя допустить, чтобы подобное происходило вновь», — цитирует Клоппа BBC.

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