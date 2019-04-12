Вальверде — о состоянии Месси после удара Смоллинга: по нему будто поезд проехал

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал состояние капитана своей команды Лионеля Месси, который в среду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов получил удар в лицо от защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.

«Возможно, Месси получит отдых в поединке против „Уэски“. Удар был очень сильным, как будто по нему проехал поезд. Я говорил с ним уже об этом, такой вариант вполне возможен», — приводит слова Вальверде Goal.

Напомним, на 30-й минуте матча между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» Смоллинг разбил Месси нос и рассёк веко. На протяжении нескольких минут медики не могли остановить кровь у аргентинца. Несмотря на травму, капитан каталонского клуба смог доиграть поединок.