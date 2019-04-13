Отец Неймара — о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: были уверены, что сын вернётся к 1/4 финала

Отец форварда «ПСЖ» Неймара рассказал, как его сын перенёс вылет команды из Лиги чемпионов в противостоянии с «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что это был единственный раз, когда я видел его таким грустным. Его состояние объяснялось не только вылетом команды из турнира, но и тем, что он не мог помочь партнёрам на поле. К сожалению, это стало неожиданностью. Мы были почти уверены в проходе „ПСЖ“ и возвращении Неймара к следующему раунду Лиги чемпионов. Это был печальный момент для всех: для клуба, для болельщиков, и особенно для Неймара, который не смог присутствовать на поле и помочь своим партнёрам по команде», — цитирует Неймара-старшего RMC Sport.

Напомним, в первом матче 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» в гостях обыграл «МЮ» со счётом 2:1. В ответном поединке в Париже французский чемпион уступил — 1:3.