Васкес: не хочу, чтобы «Барселона» выиграла Лигу чемпионов

Вингер «Реала» Лукас Васкес рассказал, каким командам он импонирует из числа тех, которые продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов.

«Мне больше всего нравится „Ливерпуль“. „Аякс“ — это молодая команда, которая играет без страха. Они знают, во что играют… Приятно наблюдать за их игрой. Но я бы не хотел, чтобы „Барселона“ победила в турнире», — приводит слова Васкеса Marca.

Напомним, «Реал» выигрывал Лигу чемпионов на протяжении последних трёх сезонов. В текущем розыгрыше турнира «сливочные» прекратили борьбу за трофей на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч «Аяксу». В первой игре в Амстердаме «Королевский клуб» одержал победу со счётом 2:1. Однако в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» мадридский клуб проиграл 1:4.