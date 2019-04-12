«Реал» и adidas ведут переговоры о контракте на € 150 млн в год

«Реал» и немецкая компания adidas могут подписать новое многолетнее соглашение о сотрудничестве, сообщает AS.

По сведениям издания, «Королевский клуб» заинтересован в том, чтобы продлить действующий контракт, по которому он получает € 40 млн в год, на улучшенных условиях. В частности, «сливочные» рассчитывают подписать с немецкой компанией договор с фиксированной суммой выплат в размере € 100 млн в год и дополнительными € 50 млн в виде бонусных отчислений. Тем самым на «Сантьяго Бернабеу» планируют выйти на уровень «Барселоны», которая за год получает от Nike до € 155 млн. Первые контакты сторон по этому вопросу уже состоялись.

Действующий контракт «Реала» с adidas рассчитан до 2020 года.