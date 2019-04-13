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Гончаренко — о матче с «Оренбургом»: ради этого стоит приходить на ЦСКА

Гончаренко — о матче с «Оренбургом»: ради этого стоит приходить на ЦСКА
Футбол / РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:3).

«Болельщикам, которые приходят нас смотреть, никогда с нами скучно не бывает. Сюжет нашей игры может пойти по-разному абсолютно. Футбол ЦСКА никого не оставляет равнодушным. Как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, команда играет искренне, и выигрывает искренне, и проигрывает. Гимн атаке всегда поёт.

Наверное, мы сегодня могли лучше игру контролировать. Когда повели, казалось, что всё легко даётся. Затем где-то упустили нити игры. Долго думали с мячом. «Оренбург» — опытная команда, они забили хорошие голы – и первый трудовой, и второй. Мы не смогли правильно отреагировать на эту ситуацию. Было много разрозненных действий. Ещё раз скажу: мы в любом случае набиваем шишки. Футболисты должны пройти и такие игры, и удаления. Ради этого стоит приходить на ЦСКА и смотреть", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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