Зиньковский: в «Чертаново» смешные зарплаты, но там люди находятся не ради денег

Воспитанник «Чертаново» полузащитник Антон Зиньковский, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал о разнице зарплат в Премьер-Лиге и ФНЛ.



«Во сколько раз выиграл в зарплате после перехода в «Крылья Советов»? Наверное, нельзя такое говорить. Все же понимают, какие зарплаты в Премьер-Лиге. Понятное дело, что выше, чем в «Чертаново». Если брать в среднем по ФНЛ, то там платят меньше, чем в Премьер-Лиге, но больше, чем в «Чертаново». В «Чертаново» смешные зарплаты, но там люди находятся не для того, чтобы зарабатывать деньги.



Ты играешь в красивый, атакующий футбол, а потом тебя забирают в Премьер-Лигу. Всё зависит только от тебя. Никто и не думает о зарплате в этом возрасте, все только хотят в футбол играть», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

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