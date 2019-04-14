Гаттузо: «Милан» в матче с «Лацио» выступил мощно, я доволен

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (1:0).

«Нужно отдавать все свои силы, когда играешь против «Лацио». Ты должен быть быстрым, сильным и умным. Футболисты должны сражаться за цвета «Милана». В этой встрече мы выступили мощно, я доволен. Хочу поздравить ребят с хорошо выполненной работой.

Потасовка? С бровки я видел, что между участниками игры было некоторое напряжение. Важно то, что оно не обострилось. Когда я был игроком, я легко мог спровоцировать противника, но теперь я постарел!» — приводит слова Гаттузо Calciomercato.

«Милан» благодаря этой победе набрал 55 очков и, обойдя «Рому» (54), вернулся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лацио» по-прежнему располагается на восьмой строчке с 49 очками в активе.